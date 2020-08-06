Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken uyarı: COVID-19 riski abartılıyor diyenler...

Bakan Koca Twitter hesbaından yaptığı paylaşımda "SORUMLU DAVRANMAYA davet ediyorum: Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı. SORUMLULUK ALMAYA davet ediyorum: Salgının seyrine rağmen, COVID-19 riski abartılıyor diyenler, amacı sağlık olmayan telkinlerinden vazgeçmeli" ifadelerini kullandı.