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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken uyarı: COVID-19 riski abartılıyor diyenler...

Son dakika haberine göre Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "Salgının seyrine rağmen, COVID-19 riski abartılıyor diyenler, amacı sağlık olmayan telkinlerinden vazgeçmeli" diye yazdı.

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Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken uyarı: COVID-19 riski abartılıyor diyenler...

Bakan Koca Twitter hesbaından yaptığı paylaşımda "SORUMLU DAVRANMAYA davet ediyorum: Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı. SORUMLULUK ALMAYA davet ediyorum: Salgının seyrine rağmen, COVID-19 riski abartılıyor diyenler, amacı sağlık olmayan telkinlerinden vazgeçmeli" ifadelerini kullandı.

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