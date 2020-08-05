05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Son dakika... , Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Lübnan’daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6’ya yükseldi. 5’i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz." dedi.

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Giriş Tarihi: 05.08.2020 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020
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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Lübnan'daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6'ya yükseldi. 5'i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz." dedi.



TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN İLETİŞİM NUMARALARI

Ayrıca Mevlüt Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada, "Büyükelçiliğimiz acil durum hatları (+961 3 944 904, +961 70 622 012) ve Konsolosluk Çağrı Merkezimiz (+90 312 292 2929) 7/24 vatandaşlarımızın hizmetindedir." bilgisini paylaşmıştı.

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