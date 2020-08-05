Son dakika: MASAK Başkanı Dereli görevden alındı
Son dakika haberine göre... Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alındı. Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli görevden alındı.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
MASAK Başkanı Dereli'nin görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlamdı.