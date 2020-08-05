05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika: MASAK Başkanı Dereli görevden alındı

Son dakika haberine göre... () Başkanı kararı ile görevden alındı. Karar 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.08.2020 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020
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Son dakika: MASAK Başkanı Dereli görevden alındı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli görevden alındı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

MASAK Başkanı Dereli'nin görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlamdı.

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