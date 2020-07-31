31 Temmuz 2020, Cuma
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Son dakika: Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev telefonda görüştü

Son dakika haberine göre ve İlham Aliyev, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da gelişmesinden memnuniyetlerini dile getiren liderler, ilişkilerin güçlenmeye devam edeceğine dair inançlarını vurguladı.

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Giriş Tarihi: 31.07.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan'ı arayarak Kurban Bayramı'nı kutladı.

Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatının başarıyla sürdürüldüğünün altını çizen Erdoğan ve Aliyev, tatbikatı iki ülkenin dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bir başka tezahürü şeklinde değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, son günlerde Ermenistan'ın askeri provokasyonu sonucu yaşanan olaylarla ilgili Erdoğan'ın Azerbaycan'a verdiği kararlı desteği takdirle karşıladıklarını belirtti.

Erdoğan ve Aliyev, iki ülke ilişkileriyle ilgili diğer konuları da müzakere etti.

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