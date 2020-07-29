Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatı Ermenistan'ı korkuttu

Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak tatbikat yapma kararı sonrası paniğe kapılan Ermenistan'dan küstah bir açıklama geldi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan, Azerbaycan'ın Türkiye'yle yapacağı ortak tatbikatı "provokasyon" olarak niteledi.

Ermenistan Dışişleri'nin sitesinden yazılı açıklama yapan Nagdalyan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan duyurulan, Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da gerçekleştireceği geniş kapsamlı ortak askeri tatbikattan rahatsızlığını dile getirdi.

ERMENİSTAN'I RAHATSIZ EDEN TATBİKAT

Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda bir Ermeni askerinin öldüğü gün yapılan tatbikat açıklamasının uluslararası arabulucuların barış sürecini yeniden başlatma çabalarını engellediğini ifade eden Nagdalyan, Bakü'nün tatbikat planlarının provokatif olduğunu öne sürdü.

Nagdalyan, "27 Temmuz'da Ermeni askeri Aşot Mikaelyan öldü. Bu, Azerbaycan'ın ateşkesi bilinçli olarak ihlal etmesi sonucu gerçekleşti. Bu sıralarda Azerbaycan, Türkiye'yle kapsamlı askeri tatbikatlar yapılacağını duyurdu. Tüm bunlar, Azerbaycan yönetiminin provokatif eylemleriyle uluslararası arabulucuların barış sürecini yeniden başlatma çabalarını engellediğini ve devam edecek gerilimin sonuçlarının sorumluluğunu üstlendiğini gösteriyor" dedi.