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Ortak askeri tatbikat başladı! ATAK helikopteri de Azerbaycan’da

ve ’ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı dün başladı. Tatbikat için ’ne ait T129 taarruz helikopteri ve Sikorsky tipi helikopterler de Nahçıvan’a getirildi.

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Giriş Tarihi: 30.07.2020 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
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Ortak askeri tatbikat başladı! ATAK helikopteri de Azerbaycan’da

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Tovuz'da yaşanan çatışmaların ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin, Azerbaycan'daki ortak tatbikatı dün resmen başladı. Tatbikat öncesi Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birliklerin Azerbaycan ve Nahçıvan'a intikalleri sağlandı. TSK'ya ait T-129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri ile Sikorsky UH-60 BlackHawk Genel Maksat Helikopteri de, A400M Nakliye Uçağı ile Nahçıvan'a getirildi. Söz konusu helikopterler ve askerler, Azerbaycan'da törenle karşılandı. Törenin ardından helikopterler teknik ekiplerce tatbikat için hazır hale getirildi.

'DÜŞMANLARIMIZA MESAJ'
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, DHA'ya verdiği röportajda, "Tatbikat düşmanlara güçlü bir mesaj vermektedir. Tatbikat en iyi şekilde gerçekleşecek. Düşman hedeflerinin nasıl vurulduğunu bu tatbikattan anlayacağız. İki ülke ordusunun yardımlaşma örneğinin sergilendiği güçlü bir tatbikat olacak" dedi.

Ortak tatbikatta iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alacak. Tatbikatta zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak. Tatbikatlar 1-5 Ağustos'ta kara birliklerinin katılımıyla Bakü ve Nahçivan'da, 29 Temmuz-10 Ağustos arasındaysa savaş uçakların katılımıyla Bakü, Nahçivan, Gence, Kürdemir ve Yevlah şehirlerinde düzenliyor.

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