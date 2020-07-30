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Son dakika: Başkan Erdoğan Katar Emiri Şeyh Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, tebriğinde bulundu.

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Giriş Tarihi: 30.07.2020 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan Katar Emiri Şeyh Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Al Sani, görüşmede, karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

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