Son dakika: Başkan Erdoğan Katar Emiri Şeyh Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Al Sani, görüşmede, karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.