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Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat! İlk görüntüler geldi

Milli , ", İki Devlet! -  Kuvveti Tatbikatı, Bakü/Azerbaycan ve Nahçıvan’da eş zamanlı olarak, Türkiye’den da katılımıyla devam ediyor." açıklaması yaptı.

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Giriş Tarihi: 30.07.2020 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
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Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat! İlk görüntüler geldi

Türk ve hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor.

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat! İlk görüntüler geldi TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'DAN ORTAK TATBİKAT! İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre dün başlayan tatbikatın bugün ilk aşaması gerçekleştiriliyor. Tatbikata katılan birlikler durum değerlendirmesi yapıyor, muharebe görevleri belirliyor ve alan araştırması gerçekleştiriyor.

Bakanlığın paylaştığı görüntülerde tank ve zırhlı araçların tatbikat alanında hareketi görülüyor.

Milli 'ndan son dakika paylaşımı geldi. Paylaşımda ", İki Devlet! Azerbaycan- Kuvveti Tatbikatı, Bakü/Azerbaycan ve Nahçıvan'da eş zamanlı olarak, Türkiye'den da katılımıyla devam ediyor." denildi.

Tatbikata her iki ülkeden hem hava hem de kara kuvvetleri katılıyor. Hava Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek. Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

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Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor! Ortak tatbikattan ilk görüntüler TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'IN GENİŞ KAPSAMLI ORTAK ASKERİ TATBİKATI SÜRÜYOR! ORTAK TATBİKATTAN İLK GÖRÜNTÜLER

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