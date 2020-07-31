31 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Türk F-16'ları Azerbaycan semalarında!

Son dakika: Türk F-16'ları Azerbaycan semalarında!

Son dakika haberi... ve hava ve kara kuvvetlerinin başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatta yer alacak Türk F-16 uçakları Azerbaycan'a geldi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.07.2020 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020
ABONE OL
Son dakika: Türk F-16'ları Azerbaycan semalarında!

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatın hava unsurlarının yer alacağı kısım olan "TurAz Kartalı 2020"ye katılacak F-16'lar törenle karşılandı.

Son dakika: Türk F-16ları Azerbaycan semalarında! SON DAKİKA: TÜRK F-16'LARI AZERBAYCAN SEMALARINDA!

Törende, İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşı seslendirildi.

TurAz Kartalı tatbikatı, Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.

Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatı Ermenistanı korkuttu TÜRKİYE-AZERBAYCAN ORTAK TATBİKATI ERMENİSTAN'I KORKUTTU
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatı Ermenistanı korkuttu TÜRKİYE-AZERBAYCAN ORTAK TATBİKATI ERMENİSTAN'I KORKUTTU
Türkiye ve Azerbaycandan ortak tatbikat! İlk görüntüler geldi TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'DAN ORTAK TATBİKAT! İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
Ortak askeri tatbikat başladı! ATAK helikopteri de Azerbaycan’da ORTAK ASKERİ TATBİKAT BAŞLADI! ATAK HELİKOPTERİ DE AZERBAYCAN'DA

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA