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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı!

Son dakika haberine göre Twitter üzerinden 'nı kutlayan , "İslam aleminin ve milletimizin Kurban Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 31.07.2020 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden Kurban Bayramı'nı kutladı. Erdoğan mesajında "İslam aleminin ve milletimizin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.

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