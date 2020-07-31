Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı!
Son dakika haberine göre Twitter üzerinden Kurban Bayramı'nı kutlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İslam aleminin ve milletimizin Kurban Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden Kurban Bayramı'nı kutladı. Erdoğan mesajında "İslam aleminin ve milletimizin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.