CHP'li İBB'den bir adrese teslim ihale daha! Vakıfbank'ı iptal edip Koç'a teslim etti

İhaleye İBB yine kamu bankalarını çağırmadı. İhaleye İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası katıldı. Teklifler 3 yıllığına çalışanlar için 3.200 TL'den açıldı. Daha sonra açık artırma yapıldı. İş Bankası 3.750 TL, Garanti Bankası 3.800 TL ve Yapı Kredi 3.850 TL teklif etti.

İhale sonunda kamuoyu tepkisini çekmemek için Yapı Kredi, teklifini 11 TL artırmak zorunda kaldı.

VAKIF KAZANDI, İPTAL ETTİLER

Belediye çalışanlarının maaşlarının yatacağı bankanın ve promosyon miktarının belirlendiği bankayı seçmek için 25 Haziran'da ihale yapılmıştı. Ihaleye 6 banka katılmıştı. En yüksek teklifi 3.850 TL ile Vakıfbank vermişti. Ancak belediye iki hafta sonra gerekçe olmadan ihaleyi iptal etmişti. Daha sonra yeniden ihaleye çıkılmıştı. O ihalede ise teklifler düşük kalmış, bankalar artırıma yanaşmamıştı.

DİLEK GÜNGÖR-SABAH