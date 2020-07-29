29 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li İBB'den bir adrese teslim ihale daha! Vakıfbank'ı iptal edip Koç'a teslim etti

CHP'li İBB'den bir adrese teslim ihale daha! Vakıfbank'ı iptal edip Koç'a teslim etti

Geçtiğimiz günlerde gerekçe dahi göstermeden Vakıfbank’ın kazandığı çalışanların maaş ihalesini iptal eden yine adrese teslim ihale yaptı. İhaleyi Vakıfbank'ın teklif fiyatıyla 'un bankası aldı. İBB yönetimi, tepki çekmemek için son dakika bankanın teklifini 3.861 TL'ye çıkarttırdı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.07.2020 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
ABONE OL
CHP'li İBB'den bir adrese teslim ihale daha! Vakıfbank'ı iptal edip Koç'a teslim etti

İhaleye İBB yine kamu bankalarını çağırmadı. İhaleye İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası katıldı. Teklifler 3 yıllığına çalışanlar için 3.200 TL'den açıldı. Daha sonra açık artırma yapıldı. İş Bankası 3.750 TL, Garanti Bankası 3.800 TL ve Yapı Kredi 3.850 TL teklif etti.

İhale sonunda kamuoyu tepkisini çekmemek için Yapı Kredi, teklifini 11 TL artırmak zorunda kaldı.

VAKIF KAZANDI, İPTAL ETTİLER
Belediye çalışanlarının maaşlarının yatacağı bankanın ve promosyon miktarının belirlendiği bankayı seçmek için 25 Haziran'da ihale yapılmıştı. Ihaleye 6 banka katılmıştı. En yüksek teklifi 3.850 TL ile Vakıfbank vermişti. Ancak belediye iki hafta sonra gerekçe olmadan ihaleyi iptal etmişti. Daha sonra yeniden ihaleye çıkılmıştı. O ihalede ise teklifler düşük kalmış, bankalar artırıma yanaşmamıştı.

DİLEK GÜNGÖR-SABAH

CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 25 kişilik ABD’li heyete 28 bin 211 lira yemek harcaması yapmış! CHP'Lİ İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU 25 KİŞİLİK ABD'Lİ HEYETE 28 BİN 211 LİRA YEMEK HARCAMASI YAPMIŞ!
CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun Ayasofya açıklaması bu kadarına da pes dedirtti CHP'Lİ İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NUN AYASOFYA AÇIKLAMASI ''BU KADARINA DA PES'' DEDİRTTİ
CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 135 liradan satılacak Yeni Nutukları tanıttı CHP'Lİ İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU, 135 LİRADAN SATILACAK 'YENİ NUTUK'LARI TANITTI
CHPli Ekrem İmamoğlu, içki açma parasını İBB kasasından ödetti! Buşon faturası: 3.115 TL CHP'Lİ EKREM İMAMOĞLU, İÇKİ AÇMA PARASINI İBB KASASINDAN ÖDETTİ! BUŞON FATURASI: 3.115 TL
CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Bodrum’daki villası usulsüz çıktı CHP'Lİ İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NUN BODRUM'DAKİ VİLLASI USULSÜZ ÇIKTI
AK Parti Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: İBB 350 şantiyeyi kapatıp 114 projeyi durdurdu AK PARTİ ESENLER BELEDİYE BAŞKANI TEVFİK GÖKSU: İBB 350 ŞANTİYEYİ KAPATIP 114 PROJEYİ DURDURDU

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA