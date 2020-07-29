NATO tatbikatinden dönen savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti

Son günlerde birbiri ardına ABD ve Rus savaş gemilerinin geçtiği İstanbul Boğazı'nda bu kez tatbikattan dönen gemiler vardı. Karadeniz'deki NATO tatbikatından dönen gemilerden Türk Donanmasına bağlı TCG Yıldırım ve İspanyol donanmasına ait Alvaro de Bazan birbiri ardına boğaza giriş yaptı.

Savaş gemilerine çok sayıda sahil güvenlik botu eşlik ederken gemiler yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet köprüsü altına ulaştı. İspanya donanmasının güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görülürken bazı askerler fotoğraf çekti. Geminin arka kısmındaki helikopterin üzerinde askerlerin olması da dikkat çekti.





Karadeniz'de icra edilen 'Sea Breeze 2020' tatbikatından dönen savaş gemileri yaklaşık 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayıp Marmara Denizi'ne açıldı.





