29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 29 Temmuz Çarşamba

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 29 Temmuz Çarşamba

Son dakika haberi... , Twitter'dan 'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 942 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 228 bin 924, can kaybı 5 bin 659 oldu.

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Giriş Tarihi: 29.07.2020 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 29 Temmuz Çarşamba

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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, Ağır Hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için Zatürre Oranı gösterilecek.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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