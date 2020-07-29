Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 29 Temmuz Çarşamba
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 942 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 228 bin 924, can kaybı 5 bin 659 oldu.
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, Ağır Hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için Zatürre Oranı gösterilecek.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, Ağır Hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için Zatürre Oranı gösterilecek. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/mmEx47AmNJ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 29, 2020