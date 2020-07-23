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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 135 liradan satılacak 'Yeni Nutuk'ları tanıttı

CHP'li 'ye bağlı Kitapçısı, ''ları 135 liradan satışa çıkardı. Yeni Nutuk'ların tanıtımını da İBB Başkanı yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun bu yaptığı 2.500 liraya kitabını satan Sözcü yazarı 'i hatırlattı.

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Giriş Tarihi: 23.07.2020 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020
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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 135 liradan satılacak 'Yeni Nutuk'ları tanıttı

CHP'de Atatürk sömürüsü üzerine kurulu primci zihniyet yıllar geçse de değişmiyor. Son olarak fahiş fiyatlara satılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla "Yeni Nesil Nutuk" hazırlandı.

TANESİ 135 LİRADAN SATILACAK!
Sözde "Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere daha iyi anlatılması" hedeflenerek hazırlanan Nutuk, 135 liradan satışa sunulacak. Kitapçılarda 10 liraya satılan Nutuk'ların İBB tarafından 135 liraya satılıyor olması, birçok vatandaşın tepkisini çekti. İBB, yeni nesil olarak adlandırdığı Nutuk'lardan büyük kazançlar elde etmeyi hedefliyor.

İMAMOĞLU TANITTI

Yeni Nutuk'ların tanıtımını da İBB Başkanı İmamoğlu yaptı. İmamoğlu, tanıtım toplantısının yayınını Instagram hesabından "Yeni nesillere Atatürk'ü daha iyi anlatmak için yepyeni bir bakış açısıyla Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk hazırladık." ifadeleriyle paylaştı.

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