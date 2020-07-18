CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Bodrum’daki villası usulsüz çıktı



Plan notuna göre otel, butik otel yapılması durumunda emsal yüzde 45, diğer turizm amaçlı apart, pansiyon yapılması durumunda emsal yüzde 7,5 -15 kullanılabilir. Bu da yaklaşık 3'te 1'lik daha az yapı yapılabileceği anlamına geliyor. Plan notuna göre otel yapılabilmesi için en küçük parsel büyüklüğü 7 bin 500 m2 olmak zorunda. 5 bin 186 m2 olan arsaya otel inşaatı olarak yapı ruhsatı verildi. Yasaya göre alanda turizm amaçlı yapılar haricinde yapı yapılması, amaç dışı kullanılması yasak. Kâğıt üzerinde otel olsa da uygulamada yer, otel koşullarında değil. Hiçbir sosyal tesis alanı da bulunmuyor.