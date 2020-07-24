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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ayasofya açıklaması ''bu kadarına da pes'' dedirtti

86 yıllık aranın ardından Danıştay kararıyla tekrar aslına rücu eden Ayasofya'daki ilk namaza, Başkan Erdoğan dahil olmak üzere devlet erkanı ve 'un önemli isimleri katıldı. Hristiyanların özel günlerini asla kaçırmayan Başkanı , tüm dünyanın konuştuğu tarihi Ayasofya açılışında Ankara'da ortaya çıktı. Ayasofya'nın ilk Cuma namazında Ankara'da bulunan İmamoğlu pişkin bir tavırla ''daha sonra giderim'' dedi.

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Giriş Tarihi: 24.07.2020 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ayasofya açıklaması ''bu kadarına da pes'' dedirtti

İstanbul'da Ayasofya'nın 86 yıl aradan sonra tekrar camii olarak açılması tüm yurtta sevinçle ve dualarla karşılandı. Birçok siyasetçi açılışta bulunurken İstanbul'un CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara'da ortaya çıktı.

Daha önce hristiyanların özel gün programına katılan, hristiyan baş piskopozla ayin yapan İmamoğlu, Türk İslam alemi için bir dönüm noktası olan Ayasofya'nın tekrar camii olarak açılışının yapıldığı bu kutlu günde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Ankara'da ortaya çıktı.

İmamoğlu, gazetecilerin, "Ayasofya ile ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı? Davet gelmedi demiştiniz…" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"AYASOFYA PROTOKOL GEREKTİRMEZ, BAŞKA ZAMAN GİDERİM"

"Ayasofya konusuyla ilgili, salıdan beri, 'Davetiye geldi, gelmedi' diye soruluyor. Böyle bir husus, bizim gündemimizde açıkçası çok konuşulsun istemiyorum. Polemik konusu yaratılmak isteniyor. Dün öğlen üstü davetiye özel kaleme ulaştı kargoyla. Keşke telefonla da arasalardı. Ankara'dayız; kurultaydayız. Bu süreç, bir polemik konusu haline getirilmek istense de biz, o tarafında değiliz. Bakın güzel şeyler de olabiliyor; ben, hafta başı Ankara'daydım. İçişleri Bakanı'mız Sayın Soylu'yla beraber Adalar'ın sorununu bir arada çözdük. Sayın Cumhurbaşkanı'mız telefonla katıldı; çözüme katkı sundu. Biz, iş üretmek, çözüm üretmekten yanayız. Kurultaydan dolayı da Ankara'dayım. Ne kadar güzel; Hacı Bayram Veli'ye gideceğiz, Cuma'mızı orada kılacağız. Hacı Bayram Veli, aslında İstanbul'la da bağlantısı olan bir kıymetimiz. 2. Murad'a, Fatih Sultan Mehmet'in babasına, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedeceğini müjdelediği söylenir. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün, TBMM'yi kurmadan önce gidip, dua ettiği ve namaz kıldığı bir yerdir Hacı Bayram Veli. İnanca, ibadethanelere bu maneviyatla bakmak lazım. Ben, böyle bakıyorum. Bir protokol gerektirmez; başka zaman da gideriz. Geçmişte Ayasofya Camii'ne ben gittim. Bunu, bir başkasının bilmesine gerek de yok. Yarın yine gideriz."

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