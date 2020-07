Yüreğimizi yakan kadın cinayetleri! Katledilen her kadının ardından yaram kanıyor

Isparta'da eski sevgilisi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Güleda Cankel'in Muğla'da yaşayan babası Mustafa Cankel, "Yaram tam kabuk bağlayacak, öldürülen her kadının ardından yine kanamaya başlıyor. Bu yara hiç kapanmıyor" dedi. Ankara'da bir plazanın 20. katından atılan Şule Çet'in İstanbul'da yaşayan babası İsmail Çet ise Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili haberleri gözyaşları içinde izlediğini anlattı. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel, 18 Kasım 2019'da eski sevgilisi Zafer Pehlivan tarafından kabloyla boğulup, kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Katilin, Güleda'yı öldürdükten sonra Instagram hesabından, "Bitti 13.47" diyerek, cinayet saatini paylaşması yürekleri titretmişti.Güleda'nın Muğla'da yaşayan babası Mustafa Cankel, "Yaram tam kabuk bağlayacak, öldürülen her kadının ardından yine kanamaya başlıyor. Bu yara hiç kapanmıyor. Her öldürülen genç kızda, kadında içim acıyor. Pınar'ın öldürülmesi beni sarstı" dedi. Vahşi cinayette kızını kaybeden acılı baba Mustafa Cankel, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesiyle ilgili "Kınalı kuzum, prensesim bir caninin ellerinde can verdi. Üzerine titrediğim, kıyamadığım kızımı bir cani bizden aldı. Caniler hiç durmuyor. Şimdi de Pınar'ı öldürdüler. Ondan önce Zeynep'i. Daha ne kadar can alacaklar. Öldürülen her kadın içimi acıtıyor. Yaram hiç kabuk bağlamıyor. Hep kanıyor" dedi.Katil zanlısı Zafer Pehlivan'ın hâlâ ceza almamış olmasına da tepki gösteren Cankel, "İlk duruşmada o katilin gözlerinin içine baktım. 'Prensesime nasıl kıydın" dercesine baktım. Hep gözlerini kaçırdı benden. Nasıl bakacak, hangi yüzle bakacak gözlerime. Çok acı. Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanıyor. Geçen duruşma reddi hâkim talebinde bulundular, mahkeme reddetti. Duruşma ertelendi. Ama bu kez kaçamayamayacak. 20 Ağustos'taki duruşmada cezası kesilecek o katilin. Kadın cinayetlerinde davalar bu kadar uzamamalı" diye konuştu.Doğum gününde üniversite öğrencisi kızı Şule Çet'i, korkunç bir cinayetle kaybeden 63 yaşındaki acılı baba İsmail Çet ise Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili haberleri gözyaşları içinde izlediğini belirterek, "Yüreğim yine yandı kızım. Şule'yi öldürdüler, bir de inkar ettiler. Ama sonunda suçları ispatlandı. Hapisteler. Pınar'ın ölümü bambaşka bir vahşet. Cani, Pınar'ı yakmış, benim evladımı da 20'nci kattan atıp paramparça ettiler. Pınar'ın babası da ben de evlatlarınızın son kez yüzünü göremedik. Bu caniler vahşice aldılar kızlarımızı bizden. Çok büyük acı bunlar. Bu cinayetleri işleyenler insan değil" şeklinde konuştu.Oğlu, gelini ve iki torunuyla Sultangazi'de yaşayan Giresunlu İsmail Çet, "Eşim öldüğünde Şule 13 yaşındaydı. İki yavrum da annesiz kaldı. Oğlum Şenol'a da Şule'ye de hem annelik hem babalık yaptım. Şule'nin odasında askıya astığı beyaz gömleği ile kot ceketi hâlâ onun astığı gibi duruyor. Nazlı çiçeğimin gömleğini koklayarak hasret gideriyorum" ifadelerini kullandı.