İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika Ayasofya Camii açıklaması

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazı idrak edilecek.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Değerli Misafirlerimiz, Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu." duyurusunu yaptı.

Yerlikaya, Twitter'dan, "Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak." mesajını paylaştı.