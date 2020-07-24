24 Temmuz 2020, Cuma
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86 yıllık hasret sona eriyor! Ayasofya Camii'nde ilk Cuma namazı dünya basınında

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasıyla kılınacak cuma namazı, dünya basınında ses getirdi. İşte dünya basının yer alan haberler...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.07.2020 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
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86 yıllık hasret sona eriyor! Ayasofya Camii'nde ilk Cuma namazı dünya basınında

İngiltere merkezli BBC`deki haberde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya`nın "Müslümanlar heyecanlı, herkes açılışta olmak istiyor" açıklamasına yer verildi. Haberde koronavirüs nedeniyle alınan önlemlere dikkat çekildi.

86 yıllık hasret sona eriyor! Ayasofya Camii'nde ilk Cuma namazı dünya basınında

Almanya merkezli DW`de Ayasofya`nın müzeden camiye dönüştürüldüğünden bu yana ilk kez Müslümanlara Cuma namazında ev sahipliği yapacağına dikkat çekildi.

86 yıllık hasret sona eriyor! Ayasofya Camii'nde ilk Cuma namazı dünya basınında

Belçika`da yayın yapan AD`de ise ilk cuma namazına çok sayıda kişinin katılmasının beklendiği, ayrıca Ayasofya`nın turist ziyaretlerine de açık olacağı bilgisi yer aldı.

86 yıllık hasret sona eriyor! Ayasofya Camii'nde ilk Cuma namazı dünya basınında

Yunanistan merkezli Skai, Ayasofya`daki ilk Cuma namazı hazırlıkları canlı yayınla verildi. Haberde Ayasofya için 3 imam 5 müezzin atandığı belirtildi.

86 yıllık hasret sona eriyor! Ayasofya Camii'nde ilk Cuma namazı dünya basınında

Bir diğer Yunan medyası Naftemporiki`de cuma namazı öncesi yapılan hazırlıkların Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat incelendiği, Ayasofya girişindeki Ortodoks sembolünün dün değiştirildiği açıklandı.

86 yıllık hasret sona eriyor! Ayasofya Camii'nde ilk Cuma namazı dünya basınında

Aynı haber sitesinde yer alan bir başka haberde ise "Patras`ın çanları çaldı, Ayasofya`daki ilk Müslüman namazından iki saat önce, sabah saat 8`den beri yas tutuluyor" ifadeleri kullanıldı.

86 yıllık hasret sona eriyor! Ayasofya Camii'nde ilk Cuma namazı dünya basınında

Eleftherostypos`taki haberde Ayasofya`da fresklerin beyaz perdelerle kaptıldığı, yerlere turkuaz rengi halılar serildiği detayı paylaşıldı.

86 yıllık hasret sona eriyor! Ayasofya Camii'nde ilk Cuma namazı dünya basınında

İ247`de Ayasofya`daki namaza Katar ve Azerbaycan`dan da katılım gösterildiği bilgisi verildi.

86 yıllık hasret sona eriyor! Ayasofya Camii'nde ilk Cuma namazı dünya basınında

Newbeast`de ise sabahın erken saatlerinden itibaren Ayasofya`ya çok sayıda kişinin geldiği, koronavirüs nedeniyle çok sayıda alanın açıldığı bilgisi paylaşıldı.

86 yıllık hasret sona eriyor! Ayasofya Camii'nde ilk Cuma namazı dünya basınında

Kathimerini`de yer alan haberde ise bugün Ayasofya`ya bin ila bin 500 kişinin gelmesinin beklendiği söylenerek, yer kısmındaki alanların hasar görmemesini sağlamak için iki kat keçe kullanıldığı bilgisi verildi.

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