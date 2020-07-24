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Ayasofya-i Kebir Cami-i Kur'an Kerim tilaveti!

86 yıl sonra ibadete açılan Şerifi'nde sabah saatlerinden itibaren  İşleri Başkanlığınca düzenlenen dua ve Kur'an tilaveti programı başladı.

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Giriş Tarihi: 24.07.2020 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Kur'an Kerim tilaveti!

Ayasofya'nın açılış gününde Kur'an ve Dua programı, Mehmet Hadi Duran, Abdullah Yılmaz, Rıdvan Akbaş, Enes Özsoy, İbrahim Çoban'ın tekbir ve salavatlarıyla gerçekleşti.

KUR'AN TİLAVETİ İLE CUMA SAATİ BEKLENDİ

Kur'an-ı Kerim'in 1. cüzü cuma hatmiyle devam eden programda, sureleri Hafız Osman Şahin, Metin Çakar, Hasan Kara, Mustafa Kızılcaoğlu, İshak Danış, Bünyamin Topçuoğlu, Ferruh Muştuer, Numan Akbaş, Emrullah Akbaş, Yunus Balcıoğlu tilavet etti.

Ayasofya Camiinde Kuran-ı Kerim AYASOFYA CAMİİ'NDE KUR'AN-I KERİM

KEHF VE MERYEM SURESİ OKUNACAK

Sonrasında Mustafa Altın, Alpcan Çelik, Ekrem Nalbant, Mehmet Koçyiğit, Emrullah Akbaş, Metin Çakar, Osman Şahin'in Kehf Suresi'ni tilavet edeceği programda, Hasan Kara, Mustafa Kızılcaoğlu, İshak Danış, Bünyamin Topçuoğlu, Ferruh Muştuer, Numan Akbaş Meryem Suresi'ni okuyacak.

YASİN SURESİ DE OKUNACAK

Programın devamında Emrullah Akbaş, Yunus Balcıoğlu, Mustafa Altın, Alpcan Çelik, Ekrem Nalbant, Mehmet Koçyiğit Yasin Suresi'ni tilavet edecek.

ALİ ERBAŞ'IN DUASI İLE PROGRAM SONA ERECEK

Fetih Suresi, sela, kısa sureler, Fatiha ve Bakara surelerinin okunacağı program, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasıyla son bulacak.

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