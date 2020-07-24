Ayasofya-i Kebir Cami-i Kur'an Kerim tilaveti!
86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah saatlerinden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen dua ve Kur'an tilaveti programı başladı.
Ayasofya'nın açılış gününde Kur'an ve Dua programı, Mehmet Hadi Duran, Abdullah Yılmaz, Rıdvan Akbaş, Enes Özsoy, İbrahim Çoban'ın tekbir ve salavatlarıyla gerçekleşti.
KUR'AN TİLAVETİ İLE CUMA SAATİ BEKLENDİ
Kur'an-ı Kerim'in 1. cüzü cuma hatmiyle devam eden programda, sureleri Hafız Osman Şahin, Metin Çakar, Hasan Kara, Mustafa Kızılcaoğlu, İshak Danış, Bünyamin Topçuoğlu, Ferruh Muştuer, Numan Akbaş, Emrullah Akbaş, Yunus Balcıoğlu tilavet etti.
KEHF VE MERYEM SURESİ OKUNACAK
Sonrasında Mustafa Altın, Alpcan Çelik, Ekrem Nalbant, Mehmet Koçyiğit, Emrullah Akbaş, Metin Çakar, Osman Şahin'in Kehf Suresi'ni tilavet edeceği programda, Hasan Kara, Mustafa Kızılcaoğlu, İshak Danış, Bünyamin Topçuoğlu, Ferruh Muştuer, Numan Akbaş Meryem Suresi'ni okuyacak.
YASİN SURESİ DE OKUNACAK
Programın devamında Emrullah Akbaş, Yunus Balcıoğlu, Mustafa Altın, Alpcan Çelik, Ekrem Nalbant, Mehmet Koçyiğit Yasin Suresi'ni tilavet edecek.
ALİ ERBAŞ'IN DUASI İLE PROGRAM SONA ERECEK
Fetih Suresi, sela, kısa sureler, Fatiha ve Bakara surelerinin okunacağı program, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasıyla son bulacak.