Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya Camii imamı Mehmet Boynukalın kaç yaşında, nereli?
Ayasofya Camii imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Diyanet İşleri Başkanı Porf. Dr. Ali Erbaş, 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde 3 imamın görevlendirildiğini açıkladı. Ayasofya Camii imamlarından Mehmet Boynukalın'ın hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya Camii imamı Mehmet Boynukalın kaç yaşında, nereli? İşte Mehmet Boynukalın hakkında merak edilenler...
Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya Camisi'nde bugün ilk cuma namazı kılınarak yeniden ibadete başlanacak. Yeniden ibadete başlanacak Ayasofya'da imamın kim olacağı merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'ne 3 imamın atandığını açıklayarak isimlerini duyurdu. Buna göre, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ayasofya Camisi'ne imam olarak üç kişiden biri oldu. Peki, Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya Camii imamı Mehmet Boynukalın kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR?
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, kurra hafız ve ilmiyle hakikaten talebelerine ve ilminden istifade eden pek çok insana doyurucu bilgiler veren Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, El-Ezher'deki lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi'nde İslam Hukuku alanında tamamladı. İngiltere'de bilimsel araştırmalar yaptı. Çalışma alanları; ilk dönem fıkıh usulünün oluşumu, fıkıh usulünde yenilenme tartışmaları, yazma eserlerin neşridir.
Lisans eğitimini el-Ezher Üniversitesinde 1992'te tamamlayan Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesinde 1995'te İslam Hukukunda Zina Suçu ve Cezası başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini 1999'da ise Fıkıh Usulünde Yenilenme İhtiyacı ve Ortaya Çıkardığı Tartışmalar başlıklı tezi ile doktora eğitimini tamamladı.
Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde öğretim üyeliği de yapan Boynukalın'ın çeşitli yayınları bulunmaktadır.
AYASOFYA CAMİİ İMAMLARI
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı hocalarından Kurra Hafız Prof. Dr. Mehmet Boynukalın
İstanbul Yeni Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Ferruh Muştuer
İstanbul Fatih Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu
AYASOFYA CAMİİ MÜEZZİNLERİ
- Sultanahmet Camii Müezzini Mehmet Hadi Duran.
- Sultanahmet Camii Müezzini İbrahim Çoban.
- İstanbul Kadıköy Selamiçeşme Camii Müezzini, Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye ikincisi Şükrü Asıleren.
- Emirgan Camii İmam Hatibi, Hafız, 2014 yılı Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi Alpcan Çelik.
- Beyazıt Camii Müezzini, 2015 yılı Ezanı Güzel Okuma Yarışması Türkiye birincisi Rıdvan Akbaş.