Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya Camisi'nde bugün ilk cuma namazı kılınarak yeniden ibadete başlanacak. Yeniden ibadete başlanacak Ayasofya'da imamın kim olacağı merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'ne 3 imamın atandığını açıklayarak isimlerini duyurdu. Buna göre, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ayasofya Camisi'ne imam olarak üç kişiden biri oldu. Peki, Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya Camii imamı Mehmet Boynukalın kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR?

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, kurra hafız ve ilmiyle hakikaten talebelerine ve ilminden istifade eden pek çok insana doyurucu bilgiler veren Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, El-Ezher'deki lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi'nde İslam Hukuku alanında tamamladı. İngiltere'de bilimsel araştırmalar yaptı. Çalışma alanları; ilk dönem fıkıh usulünün oluşumu, fıkıh usulünde yenilenme tartışmaları, yazma eserlerin neşridir.