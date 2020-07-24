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Ferruh Muştuer kimdir? Ayasofya Camii imamı Ferruh Muştuer kaç yaşında, nereli?

Ayasofya Camii imamı kimdir? Diyanet İşleri Başkanı Porf. Dr. Ali Erbaş, 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde 3 imamın görevlendirildiğini açıkladı. Ayasofya Camii imamlarından Ferruh Muştuer'in hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, ? Ayasofya Camii imamı , nereli? İşte Ferruh Muştuer hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi: 24.07.2020 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
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Ferruh Muştuer kimdir? Ayasofya Camii imamı Ferruh Muştuer kaç yaşında, nereli?

kimdir? Ayasofya Camisi'nde bugün ilk cuma namazı kılınarak yeniden ibadete başlanacak. Yeniden ibadete başlanacak Ayasofya'da imamın kim olacağı merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'ne 3 imamın atandığını açıklayarak isimlerini duyurdu. Buna göre, İstanbul Yeni Cami İmam Hatibi, kurra hafız Ferruh Muştuer, Ayasofya Camisi'ne imam olarak atanan üç kişiden biri oldu. Peki, ? Ayasofya Camii imamı , nereli? İşte merak edilenler...

FERRUH MUŞTUER KİMDİR?

İstanbul Yeni Cami İmam Hatibi, 2015 yılı Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi olan kurra hafız Ferruh Muştuer, 1971 yılında Kütahya'da dünyaya geldi. Hafızlık ve lise tahsi- lini Kütahya'da tamamladı.

1996 yılında Tavşanlı ilçesinde müezzin-kayyım olarak göreve başladı.

2006-2010 yılları arasında Avusturya'da din görevlisi olarak görev yaptı. İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Kıraat Bölümü'nü tamamlayarak icazet aldı. 2015 yılında Kuveyt'te düzenlenen Uluslararası Kur'ân-ı Kerîm'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci oldu.

2013 yılından beri İstanbul Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi olarak görev yapan Muştuer evli ve üç çocuk babasıdır.

AYASOFYA CAMİİ İMAMLARI

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı hocalarından Kurra Hafız Prof. Dr. Mehmet Boynukalın

İstanbul Yeni Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Ferruh Muştuer

İstanbul Fatih Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu

AYASOFYA CAMİİ MÜEZZİNLERİ

- Sultanahmet Camii Müezzini Mehmet Hadi Duran.
- Sultanahmet Camii Müezzini İbrahim Çoban.
- İstanbul Kadıköy Selamiçeşme Camii Müezzini, Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye ikincisi Şükrü Asıleren.
- Emirgan Camii İmam Hatibi, Hafız, 2014 yılı Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi Alpcan Çelik.
- Beyazıt Camii Müezzini, 2015 yılı Ezanı Güzel Okuma Yarışması Türkiye birincisi Rıdvan Akbaş.

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