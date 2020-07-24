Ferruh Muştuer kimdir? Ayasofya Camisi'nde bugün ilk cuma namazı kılınarak yeniden ibadete başlanacak. Yeniden ibadete başlanacak Ayasofya'da imamın kim olacağı merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'ne 3 imamın atandığını açıklayarak isimlerini duyurdu. Buna göre, İstanbul Yeni Cami İmam Hatibi, kurra hafız Ferruh Muştuer, Ayasofya Camisi'ne imam olarak atanan üç kişiden biri oldu. Peki, Ferruh Muştuer kimdir? Ayasofya Camii imamı Ferruh Muştuer kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

FERRUH MUŞTUER KİMDİR?

İstanbul Yeni Cami İmam Hatibi, 2015 yılı Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi olan kurra hafız Ferruh Muştuer, 1971 yılında Kütahya'da dünyaya geldi. Hafızlık ve lise tahsi- lini Kütahya'da tamamladı.

1996 yılında Tavşanlı ilçesinde müezzin-kayyım olarak göreve başladı.