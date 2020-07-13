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Başkan Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplandı

Son dakika haberleri... Merkez Yürütme Kurulu, saat 20.55'te Başkan başkanlığında toplandı. Kritik toplantı basına kapalı olarak gerçekleşiyor...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.07.2020
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Başkan Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 20.55'te başladı.

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