Başkan Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplandı
Son dakika haberleri... AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, saat 20.55'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantı basına kapalı olarak gerçekleşiyor...
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 20.55'te başladı.
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