İzmir'deki askeri casusluk davasında karar çıktı!

Son dakika haberine göre, İzmir'de 'askeri casusluk soruşturması'ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün TSK içindeki üyeleri hakkında açılan davada karar çıktı.

CEZALAR AÇIKLANDI

İzzmir'de 'askeri casusluk soruşturması'ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün TSK içindeki üyeleri hakkında açılan davada 61 sanığa 1 yıl 13 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

AVUKATLAR HAZIR BULUNDU

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada son sözü sorulan sanıklar beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından açıkladığı kararında, 96 sanıktan 12'sinin firari olması nedeniyle dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

HAPİS CEZALARI VERİLDİ

Heyet, 18'i albay 41 eski asker ile örgütün asker yapılanmasında (örgüt dilinde öğretmen, müdür, müdür yardımcısı) görev aldığı iddia edilen 19 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, 1 kişinin de "terör örgütü üyeliğine yardım" suçundan cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Sanıklar, 1 yıl 13 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Heyet, 4 kişi hakkında etkin pişmanlık nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığını karara bağladı. 1 kişinin ölüm, 1 kişinin de mükerrer dava nedeniyle davalarının reddine karar verilen duruşmada 17 sanık beraat etti.

Heyet, Hava Kuvvetleri Komutanlığı istihbarat birimlerinde kurmay başkanlığı ve İKK Şube müdürlüğü yapmış eski kurmay albay Üryani Kömbeci ile örgütün asker yapılanmasında mahrem imam olarak görev aldığı iddia edilen 9 sanık hakkında hükmen tutuklama kararı verdi.

"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasından ceza verilen sanıklar arasında, emekli hakim albay Ahmet Zeki Üçok'un işkence yaparak ifade aldığı iddiasıyla yargılanarak beraat ettiği Kayseri Işık (Hipnoz) davasının müştekileri astsubaylar Ali B, Orhan G. ve mahrem imamları olduğu iddia edilen Erkan Yener Ş'nin de olduğu belirtildi.