06 Temmuz 2020, Pazartesi
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MASAK'a FETÖ operasyonu! Başkan Erdoğan'ın TC kimlik numarasıyla sistemde sorgulama yapmışlar

Son dakika haberine göre; ’nin gündemini değiştiren bir çok soruşturmanın yürütüldüğü Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun 115 eski personeli gözaltına alındı.  üyeliğiyle suçlanan çalışanların, Başkan ile çok sayıda siyasetçi ve bürokratın kimlik numaralarıyla sistemde sorgulama yaptıkları iddia ediliyor.

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Giriş Tarihi: 06.07.2020
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MASAK'a FETÖ operasyonu! Başkan Erdoğan'ın TC kimlik numarasıyla sistemde sorgulama yapmışlar

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatıyla MASAK'ta 15 Temmuz darbe girişiminden sonra göreve getirilen ve Kasım 2019'da başka kurumlara gönderilen 115 eski personele operasyon düzenledi.

BYLOCK VE ANKESÖRLÜ TELEFON

Yapılan incelemede şüphelilerin bazılarının FETÖ'nün kriptolu haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Şüphelilerin bazılarının ise FETÖ'nün ankesörlü arama listesinde olduğu, örgütün mahrem imamlarıyla bağlantıyı bu yöntemle kurdukları belirlendi. Yapılan sorgulamada 'etkin pişmanlık hükümlerinden' yararlanarak itirafçı olan bazı şüphelilerin, 17-25 Aralık operasyonların ardından örgütten "başka tarikat ve cemaatlerle bağlantılıymışsınız gibi hareket edin, kendinizi deşifre etmeyin" talimatı aldıklarını söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki 4 günlük sorgularının ardından 115 şüpheli önceki gün Ankara Adliyesi'ne getirildi. Sulh Ceza Hâkimliği ifadelerin tamamlanması için 4 günlük ek gözaltı süresi verdi. Gözaltındakilerin tümü yeniden emniyete götürüldü.

Hürriyet

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