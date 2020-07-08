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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı

merkezli 5 ilde, /’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, örgüt elebaşı ’in talimatıyla ’ya para yatıran ve örgütün şifreli haberleşme ağı kullanıcısı olduğu belirlenen, aralarında meslekten ihraç emniyet müdürleri ve polis başmüfettişlerinin de olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 08.07.2020 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020
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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen, aleyhlerinde beyan, teşhis, Bankasya hesabı ve örgütsel fişleme gibi deliller bulunan KHK ile ihraç edilmiş 2 emniyet müdürü, 2 komiser yardımcısı, 2 polis başmüfettişi, 3 polis memuru ile 2 avukat, 2 öğretmen ve 1 zabıt katibinin de bulunduğu 24 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

19 KİŞİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Bursa ve Nevşehir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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