FETÖ imamları ile görüşen askere darbe üstüne darbe
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki FETÖ’cülere yönelik gerçekleştirilen 7 ayrı operasyonda 1044 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı öğrenildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca FETÖ/PYD'nin sözde TSK Yapılanmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Tem Dairesi Başkanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak, İ19/11/2019, 20/12/2019, 14/01/2020, 18/02/2020, 09/06/2020 16/06/2020 ve 30/06/2020 tarihlerinde örgütsel bağı bulunduğu tespit edilen asker şahıslara yönelik düzenlenen 7 ayrı ana grup operasyon ve ayrı muhtelif tarihlerde yapılan tekil nitelikteki yakalama- gözaltı işlemleri sonucunda toplam
1044 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiği ortaya çıktı.
698'i muvazzaf, 330'u muvazzaf olmayan asker şahıs, ve 16 'sı darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olan ve gözaltına alınan şüphelilerden; 501'i tutuklandı.
156 şüpheli faydalı itirafçı olduğu değerlendirildiğinden kolluk biriminden serbest bırakılırken 268 şüpheli tutuklama istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliklerince adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.
12 şüpheli diğer nedenlerle kolluk biriminden serbest bırakılırken18 şüphelinin operasyon tarihi öncesinde diğer yer birimlerince haklarında işlem yapılması nedeniyle gözaltı talimatları iptal edildi.
Operasyonlar kapsamında 99 şüpheli firari durumda. Bilindiği gibi Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle 11/03/2020 ila 01/06/2020 tarihleri arasında operasyon gerçekleştirilmedi.
Nazif KARAMAN / SABAH
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