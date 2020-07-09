Son dakika: Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile bir araya geldi
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile bakanlıkta görüştü. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca ve Kluge ortak basın toplantısı düzenledi.
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, Türkiye ziyareti kapsamında ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi.
İkili görüşmenin ardından Bakan Koca ve Kluge, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katıldı.
Bakan Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge daha sonra ortak bir basın toplantısı düzenledi.
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