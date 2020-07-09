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Son dakika: Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile bir araya geldi

Son dakika haberine göre , Dünya Sağlık Örgütü () Hans Kluge ile bakanlıkta görüştü. toplantısı sonrası ve Kluge ortak basın toplantısı düzenledi.

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Giriş Tarihi: 09.07.2020 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020
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Son dakika: Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile bir araya geldi

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, Türkiye ziyareti kapsamında ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından Bakan Koca ve Kluge, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Bakan Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge daha sonra ortak bir basın toplantısı düzenledi.

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