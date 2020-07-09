Son dakika: Sakarya'da havai fişek taşıyan araçtaki patlamanın nedeni ne? Patlayanlar havai fişek değil miydi? Uzman isimden dikkat çeken açıklama
Son dakika haberi... Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dağlık alanda, Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlayıcının imha edilmek üzere taşıyıcı kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada 3 asker şehit oldu, 8 kişi yaralandı. Peki patlama nasıl ve neden yaşandı? Patlayanlar havai fişek değil miydi? İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Abdurrahman İnce, A Haber canlı yayınında Sakarya'daki patlama ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dağlık alanda, Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlayıcının imha edilmek üzere taşıyıcı kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada 3 asker şehit oldu, 8 kişi yaralandı. Peki patlama nasıl ve neden yaşandı? Patlayanlar havai fişek değil miydi? İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Abdurrahman İnce, A Haber canlı yayınında Sakarya'daki patlama ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İnce'nin açıklamalarından satır başları;
TEHLİKE EN BÜYÜK SEKTÖRDÜR
İş sağlığı ve güvenliğinde tehlike ne kadar büyükse önlemlerin de ona göre alınması lazım. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte yüksek tehlike 4'te tek bir sektör vardır o da havai fişek fabrikalarıdır. Dünyanın her yerinde bu havai fişeklerin üretimi, taşınması, kullanımı esnasında kazalar yaşanır tehlike en büyük sektördür. Bugün bile dünyanın başka yerlerinde havai fişek patlamalarının meydana geldiğini takip ettim.
"HAVA FİŞEK PATLAMASI DEĞİL..."
Aslında bu fabrikada 84 ayrı ürün var havai fişek bunlardan sadece birisi şu anda da önceki patlayan da bu seferki patlayan da aslında havai fişek patlaması değil diğer piroteknik ürünlerin patlaması olduğu anlaşılıyor.
PATLAYANLAR HAVAİ FİŞEK DEĞİL MİYDİ?
O gün olan patlamaların içinde havai fişekler de vardı ancak bu fabrikada 84 ayrı piroteknik ürün var asıl ağırlıklı olarak patlayan son aylarda imal edilen yeni bir ürün. Yeni bir ürün denemesi ve bunlar depolanmış.
Burada birçok şeye dikkat etmek lazım. Evet en tehlikeli sektör buna göre en azami önlemlerin alınması lazımdı bu bir. İkincisi tehlikeli maddeler 9 sınıftır 1. Sınıf patlayıcı maddelerdir. Yani en tehlikeli şey patlayıcı maddelerdir. Bunun da alt sınıfı vardır. 1'e 1 maddesi dinamit / TNT gibi kitle imha silahı olarak kullanılan maddesidir. 1'e 3 sınıfında havai fişekleri, 1'e 4'te de piroteknik ürünleri görüyoruz. Bugünkü yaşanan olayda keşke bunlar taşınmasaydı da yerinde kontrollü olarak patlatılabilseydi.
Patlamanın ardından patlayıcı yüksek mühendisi Yüksel Maral, A Haber canlı yayına katılarak açıklamalarda bulundu.
Maral, "Bu tür malzemelerin mutlak suretle uzman personel tarafından incelenmelerinin suretiyle olay yerinde mi imha edilecek yoksa başka bir yerde mi imha edilecek protokollerinin belirlenmesi gerekiyordu. Patlama neden meydana geldi malzeme nasıl taşındı bunları bilmediğimiz için herhangi bir yorum yapmak da doğru olmaz. Muska adı verilen yeni bir üründen bahsedilmekte acaba bu ürünler var mıydı? Bu ürünler kendi kendini ısırıyorsa mutlaka araştırılması gerekir. Taşınması ile ilgili özel hükümleri değiştirir." dedi.
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