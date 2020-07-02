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Son dakika haberleri: Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

haberi... (), 'ın kuzeyindeki bölgesinde 2 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
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HAKURK'TA 2 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığından () yapılan açıklamada, "Terör örgütü 'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Kahraman komandolarımızın kuzeyi 'ta icra ettikleri arama tarama faaliyetinde 2 PKK'lı terörist ile temas sağlanmış, çıkan çatışmada teröristler silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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