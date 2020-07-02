İçişleri Bakanı Süleyman Soylu güzel haberi böyle duyurdu: Yeni bir dönem başlıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyet ve Jandarma’da yeni bir dönem başlıyor" dedi ve Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü'nün kurulduğunu duyurdu.
Bakan Soylu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:
Emniyet ve Jandarma'da yeni bir dönem başlıyor... Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu. Araçlar hazır. Yakında çalışmalar başlıyor...
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