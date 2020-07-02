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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu güzel haberi böyle duyurdu: Yeni bir dönem başlıyor

İçişleri Bakanı , "Emniyet ve Jandarma’da yeni bir dönem başlıyor" dedi ve Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü'nün kurulduğunu duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
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BAKAN SOYLU GÜZEL HABERİ BÖYLE DUYURDU: YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Bakan Soylu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

Emniyet ve Jandarma'da yeni bir dönem başlıyor... Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu. Araçlar hazır. Yakında çalışmalar başlıyor...

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