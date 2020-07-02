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Son dakika: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK-YPG’li öldürüldü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından () yapılan açıklamaya göre; bölgesinde komandolar bir sızma girişimine daha engel olarak 2 /’li teröristi etkisiz hale getirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
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MSB: 2 PKK-YPG’Lİ ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.

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