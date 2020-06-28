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Son dakika: MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu’nda Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel şehit oldu

Son dakika haberi... (MSB) Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Onbaşı 'in olduğunu duyurdu.

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Giriş Tarihi: 28.06.2020 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020
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PENÇE-KAPLAN OPERASYONU’NDAN ACI HABER

'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel şehit olmuştur." bilgisine yer verildi.

MSB, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerini kullandı.


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