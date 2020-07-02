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Son dakika haberleri: TSK Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta 2 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi | Video
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Kahraman komandolarımızın Irak kuzeyi Hakurk'ta icra ettikleri arama tarama faaliyetinde 2 PKK'lı terörist ile temas sağlanmış, çıkan çatışmada teröristler silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Kahraman komandolarımızın Irak kuzeyi Hakurk'ta icra ettikleri arama tarama faaliyetinde 2 PKK'lı terörist ile temas sağlanmış, çıkan çatışmada teröristler silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.