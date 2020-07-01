MSB yayınladı! Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör hedefleri tam isabetle vuruluyor
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda belirlenen terör hedeflerinin, kara ateş destek vasıtalarıyla tam isabetle vurulmaya devam edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Harekatı ile ilgili önemli bir açıklama daha yayınladı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada , operasyonun başarı ile devam ettiği bildirildi.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman topçularımız, komandolarımıza destek atışlarını sürdürüyor. Pençe-Kaplan Operasyonu'nda belirlenen terör hedefleri, kara ateş destek vasıtalarımızla gece gündüz tam isabetle vurulmaya devam ediliyor" denildi.
DEVRİYE AÇIKLAMASI DA GELDİ
Öte yandan MSB'den bir açıklama da İdlib'deki devriye ile ilgili yapıldı. Twitter'dan yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 19'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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