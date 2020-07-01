01 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MSB yayınladı! Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör hedefleri tam isabetle vuruluyor

MSB yayınladı! Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör hedefleri tam isabetle vuruluyor

, 'nda belirlenen terör hedeflerinin, kara ateş destek vasıtalarıyla tam isabetle vurulmaya devam edildiğini duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
ABONE OL
MSB YAYINLADI! TAM İSABETLE VURULUYOR

, Pençe Kaplan Harekatı ile ilgili önemli bir açıklama daha yayınladı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada , operasyonun başarı ile devam ettiği bildirildi.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman topçularımız, komandolarımıza destek atışlarını sürdürüyor. Pençe-Kaplan Operasyonu'nda belirlenen terör hedefleri, kara ateş destek vasıtalarımızla gece gündüz tam isabetle vurulmaya devam ediliyor" denildi.

DEVRİYE AÇIKLAMASI DA GELDİ
Öte yandan 'den bir açıklama da 'deki devriye ile ilgili yapıldı. Twitter'dan yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 19'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

MSB görüntüleri paylaştı! Pençe-Kaplan Operasyonu’nda PKK'ya ağır darbe MSB GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI! PENÇE-KAPLAN OPERASYONU’NDA PKK'YA AĞIR DARBE
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist öldürüldü SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: PENÇE-KAPLAN OPERASYONU'NDA 41 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika: MSB duyurdu: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 9 terörist daha etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: MSB DUYURDU: PENÇE-KAPLAN OPERASYONU'NDA 9 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA