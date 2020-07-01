01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Son dakika: Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 5 Temmuz'da Türkiye'ye ulaşacak

Son dakika haberine göre Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı LNG gemisinin 5 Temmuz'da Türkiye'de olması bekleniyor. Bahamalar bayraklı gemi 2004'te inşa edilmişti.

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Giriş Tarihi: 01.07.2020
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CEZAYİR'DEN YOLA ÇIKMIŞTI! 5 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, dün Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Cezayir açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 118 bin 363 ton kapasiteli geminin, 5 Temmuz'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi 2004'te inşa edilmişti.

Son dakika: Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı SON DAKİKA: CEZAYİR'DEN YOLA ÇIKAN LNG GEMİSİ TÜRKİYE'YE ULAŞTI

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