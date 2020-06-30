Türkiye'nin Libya planı devreye girdi! Kurallar yeniden yazılıyor...
Son dakika haberine göre; Türkiye’nin Libya’da Darbeci Hafter’e karşı meşru hükümetin yanında yer alan tarafları çoğaltmaya çalışması sonuç vermeye başladı. Geçtiğimiz günlerde UMH ile temasa geçen ABD ve İtalya darbeci general Halife Hafter’in saflarındaki yabancı savaşçıların Libya’yı terk etmesi gerektiği hususunda uzlaştığı bildiriliyor.
Geçen hafta sonu hem ABD hem de İtalya'nın, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile temasları dikkati çekti. Libya İçişleri Bakanı ve askeri heyeti geçen hafta sonu ABD'li askeri-teknik heyetle video konferans yöntemiyle bir toplantı yaptı. İki ülke heyetlerinin darbeci general Halife Hafter'in saflarındaki yabancı savaşçıların Libya'yı terk etmesi gerektiği hususunda uzlaştığı bildiriliyor.
Bu arada ABD'nin Libya Büyükelçiliği, görüşmenin ardından, Hafter'in yanında yer alan milis temsilcileriyle de benzer bir görüşme gerçekleştirileceğini açıkladı. Büyükelçilik açıklamasında, "Tüm Libya vatandaşlarının milisler, silahlı gruplar ve yabancı savaşçıların yarattığı tehlikelerden arınmış, yetenekli ve hesap verebilir güvenlik güçleri tarafından korunmasından faydalanması gerektiği" ifade edildi.
ABD'nin Libya'daki etkinliğine paralel olarak, Türkiye ile ABD ortak çalışma grubu kurma çalışmaları da hız kazandı. Diplomatik, askeri ve istihbarat uzmanlarından oluşacak heyetlerin ele alacakları dosyalar üzerindeki çalışmaların bu hafta tamamlanması bekleniyor. Kaynaklar bu aşamayı "fizibilite çalışması" olarak nitelendirdi. Ancak heyetlerin görüşme tarihi henüz netlik kazanmadı.
Heyetlerin çalışmalarını önce iki ülke dışişleri bakanları, ardından da liderler değerlendirecek.
'EFSANE GERİ DÖNDÜ'
TSK'nın verdiği destekle son dört ayda stratejik önemdeki üslerle birlikte, Trablus batısını, Tarhuna ve Misrata'yı Hafter'den temizleyen UMH Ordusu, Sirte'yi almak için hazırlık yapıyor. Libya'da görevli Türk askerleri bir yandan cephe gerisinde sivil yerleşim yerlerinde Hafter milislerinin tuzakladığı mayın ve EYP imhasını sürdürüyor diğer yandan Libya Ordusu'na eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor.
Libya'da UMH'nin bu başarısında büyük pay sahibi olan Türk askerleri için, özel bir peç (patch) tasarlandı. Tasarımcı Ömer Erkmen tarafından hazırlanan armada Mustafa Kemal Atatürk'ün Trablus cephesinde çekilen fotoğrafı kullanıldı. Fonda Türk bayrağı ve çöl konspeti yer alırken, "Efsane geri döndü, Libya 2020" notu düşüldü.
Peçin fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Erkmen, "Mavi Vatan uğruna bir avuç insanın, ülkemizin geleceği için sessiz sedasız verdikleri bu mücadelede onlara yol gösteren ruhu temsilen yaptığım bu peç, tüm personelin morali oldu" ifadesini kullandı.
Milliyet
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