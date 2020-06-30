Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Macron'a flaş Libya tepkisi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile ortak basın toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu "Fransa yıkıcı bir anlayışla Libya'da bulunuyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile ortak basın toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki gösterdi.
Mevlüt Çavuşoğlu "Fransa yıkıcı bir anlayışla Libya'da bulunuyor" mesajını verdi.
Çavuşoğlu, "NATO, Rusya'yı tehdit görüyor ama NATO müttefiki Fransa Rusya'nın Libya'da mevcudiyetini artırmak için çaba sarf ediyor" dedi.
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ise "AB'nin Türkiye'ye (mülteciler konusunda) 6 milyar avro sözü vardı. Şu anda bir tartışma var. AB, 4,7 milyar avro ödediğini söylüyor ama Türk meslektaşlar böyle düşünmüyor. Bu konunun bir an önce açıklığa kavuşturulmasını, AB'nin ödemeyi yapmasını, gerekirse yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini söylüyoruz." açıklamasını yaptı.
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