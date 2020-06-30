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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Macron'a flaş Libya tepkisi

Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Szijjarto ile ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı 'a gösterdi. Çavuşoğlu "Fransa yıkıcı bir anlayışla 'da bulunuyor" dedi.

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Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN MACRON'A LİBYA TEPKİSİ

Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Szijjarto ile ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı 'a gösterdi.

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Mevlüt Çavuşoğlu "Fransa yıkıcı bir anlayışla 'da bulunuyor" mesajını verdi.



Çavuşoğlu, ", 'yı tehdit görüyor ama NATO müttefiki Fransa Rusya'nın Libya'da mevcudiyetini artırmak için çaba sarf ediyor" dedi.



Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ise "'nin 'ye (mülteciler konusunda) 6 milyar avro sözü vardı. Şu anda bir tartışma var. AB, 4,7 milyar avro ödediğini söylüyor ama Türk meslektaşlar böyle düşünmüyor. Bu konunun bir an önce açıklığa kavuşturulmasını, AB'nin ödemeyi yapmasını, gerekirse yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini söylüyoruz." açıklamasını yaptı.

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