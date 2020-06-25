İşte Türkiye’nin gururu yerli ve milli silahlar! Yunan gördü darısı içimizdeki körlere… | Video

Osmanlı’ya “hasta” Türkiye’ye "bitti" dediler! İçimizden vurmaya çalıştılar, darbeler, tehditler, yıldırma politikaları, terör ve birçoğu… Bir yiğit çıktı ve buna “dur” dedi. Türkiye’nin kaderini değiştiren serüven Başkan Erdoğan önderliğinde hızla ilerliyor. Savunma sanayinde uzun yıllar çağı yakalaması 'engellenen' Türkiye, son 17 yılda üst üste geliştirdiği savunma teknolojileriyle bulunduğu coğrafyada süper güç konumuna geldi. Peki, Türkiye’nin bu yolculuğu nasıl başladı? Türkiye hangi yerli ve milli salahlara kavuştu? İşte A Haber’in Türkiye’nin teknolojik hamlesini çarpıcı bir şekilde gözler ününe serdiği özel analiz haberi…

Osmanlı'ya "hasta" dediler! Türkiye'ye bitti dediler! İçimizden vurmaya çalıştılar, darbeler, tehditler, yıldırma politikaları, terör ve birçoğu… Bir yiğit çıktı ve buna "dur" dedi Türkiye'nin kaderini değiştiren serüven Başkan Erdoğan önderliğinde hızla ilerliyor. Savunma sanayinde uzun yıllar çağı yakalaması 'engellenen' Türkiye, son 17 yılda üst üste geliştirdiği savunma teknolojileriyle bulunduğu coğrafyada süper güç konumuna geldi. Peki, Türkiye'nin bu yolculuğu nasıl başladı? Türkiye hangi yerli ve milli salahlara kavuştu? İşte A Haber'in Türkiye'nin teknolojik hamlesini çarpıcı bir şekilde gözler ününe serdiği özel analiz haberi…



"YUNAN GÖRDÜ DARISI İÇİMİZDEKİ KÖRLERE…"



Bir Yunan televizyonda şu sözler tarihin kayıtlarına geçti:

"Bayanlar baylar onu görüyor musunuz? Türk tasarımı ve imalatı seri üretimine geçildi. Tarih böyle yapılır ve yazılır dış politika böyle yapılır ve yazılır. Bir devletin egemenliğinin sağlam temeli budur. Bir devlet halkını koruması gerektiği zaman yapılması gereken dış yaptırım ve uygulamalardır. Umuyoruz ki Yunan Savunma Bakanlığı'nda askeri değerlendirme yapıldığında 3 dalda da bu silah sistemlerini eklerler ve bunların maket olmadığını görürler, değil mi? Ben sizin gözlüklerinizi çıkartıyorum gerçek resim bu"



GÖZLER TÜRKİYE'DE



Yunanistan televizyonlarında yerli ve milli Türk SİHA'larından ve SİHA'larda kullanılan teknolojiden övgüyle bahsedilmesi pek alışılmış bir durum değil. Fakat Türkiye'nin SİHA üreticisi olarak dünyada bir süper güç olması, sadece Yunanistan'ın değil tüm dünyanın gözlerini Türkiye'ye çevirdi.