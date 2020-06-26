Yunanistan Başbakanı Ulusal Güvenlik Danışmanı Thanos Dokos'dan itiraf: Türkiye-Libya mutabakatı ile yaşamak zorundayız
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ulusal güvenlikten sorumlu danışmanı Thanos Dokos, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in desteklenmesinin hata olduğunu itiraf etti. Bu açıklamalara Türkiye'nin her hamlesinde önüne taş koyan muhalefetin ne diyeceği ise merak konusu.
Yunanistan Başbakan Danışmanı Thanos Dokos, Yunan medyasından SKAI TV'ye verdiği röportajda, Libya ve Türkiye-Libya arasında imzalanan mutabakata ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dokos, Hafter'i desteklemenin bir hata olduğunu ifade ederek, "Çatışmanın dengesi değişti. Eli güçlüyken Hafter'e destek verdik. Ancak şimdi görülüyor ki savaş alanında kaybediyor ve belki de siyasi günleri de sayılıdır. Hafter heran gidebilir. Bazı ülkeler krizde askeri bölümün sona erdiğini ve bu konuda yapılabilecek bir şey olmadığını söylüyor. Atina Libya konusunda yanlış yol izledi. Bunu ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE-LİBYA MUTABAKATI İLE YAŞAMAK ZORUNDAYIZ"
Dokos, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakata ilişkin, "Bizi endişelendiriyor" dedi. Dokos, "Türkiye-Libya mutabakatı bizi çok endişelendiriyor. Tabi ki Avrupa Birliği (AB) ve ABD'den destekleyici açıklamalar geliyor. Bir süre daha Türkiye-Libya mutabakat zaptı ile yaşamak zorunda kalacağız" dedi.
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