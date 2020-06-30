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Son dakika: LGBT ürünlerini satan markalara 50 STK’dan ortak bildiri! "Ailemizden çekin ellerinizi"

Son dakika haberi... ürünlerini satan ticari marka ve alışveriş sitelerine aralarında Başakşehir Gençlik ve , İnsani Yardım Vakfı ve ’nın bulunduğu 50 Sivil Toplum Kuruluşu () ortak bildiri yayınladı.

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Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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LGBT ÜRÜNLERİNİ SATAN MARKALARA KARŞI ORTAK BİLDİRİ!

ürünlerini satan ticari marka ve alışveriş sitelerine aralarında Başakşehir Gençlik ve , İnsani Yardım Vakfı ve 'nın bulunduğu 50 Sivil Toplum Kuruluşu () ortak imzalı bir bildiri yayınlandı.

STK'lar, 'Ailemizden çekin ellerinizi' başlıklı bildirisinde LGBT ürünleri satan yerli ticari marka ve alışveriş sitelerine şu çağrıda bulundu:

"Son yıllarda LGBT hareketinin toplumsallaşması ve giderek siyahi bir hüviyete bürünmesi için dünya çapında çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar uluslararası kurum ve kuruluşların desteği ile bir dayatmaya dönüşmektedir. LGBT toplumun temel yapı taşı olan aileyi ve aileyi oluşturan bireylerin fiziksel yapısını bozup ruhsal açıdan sağlıklı bireylerin yetişmesini engelleyerek, eşcinsel sapkınlık ile aileyi ortadan kaldırmaya çalışmakta…

Son dönemlerde ülkemizde de yerli ticari markaların ve alışveriş sitelerinin böyle bir kampanyaya dahil olduklarına şahit olmaktayız. Gerek alışveriş sitelerinin, gerek belli markaların LGBT isimlendirmesi ile ürün çeşitlendirmesinde bulunup, alışveriş seçeneklerinin arasına aldığı bu sınıflandırmanın LGBT'yi sanki toplumun kabul görmüş hali gibi gösterip sunmasını, meşru hale getirmeye çalışmasını esefle kınıyoruz.

Tüm ticari markaları bu dayatmaya karşı durmaya, alışveriş sitelerindeki seçeneklerin alışveriş listelerinden acilen çıkarılmasını sağlamak adına da kamuoyunu LGBT destekçisi ticari markaları boykota ve aynı hassasiyette bulunan STK'ları toplumsal değerleri önceleyen sağlıklı bireyler adına desteğe davet ediyoruz. Geleceğimiz, çocuklarımızı ve insanlık haysiyetini korumak hepimizin ortak vasifesidir." (Sema ALİM DALGIÇ/SABAH)

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