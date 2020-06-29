CHP'de "LGBTİ işgali" | Bu destek nereden geliyor? İşte 'operasyon'un perde arkası | Video izle

İstanbul Barosu yeni baro düzenlemesine karşı tüm avukatlara sokak çağrısında bulundu. İstanbul Barosu Başkanı, tüm avukatlara “sokağa çıkmaya mecbursunuz” dedi. Öte yandan CHP'li belediyeler, LGBTİ'lilerin sözde "onur haftası" adı altındaki etkinliklerini kutlama yarışına girdi. LGBTİ propagandası yaptılar ve tolumun hassas damarına bastılar. Bu iki kritik gündemi, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Hukukçu Avukat Yasin Şamlı ve Siyaset Bilimci Doç. Dr. Enes Bayraklı, A Haber canlı yayınında çarpıcı bir şekilde yorumladılar. Türk aile yapısını hedef alan bu düşüncenin perde arkasında ne var? İşte detaylar…

İstanbul Barosu yeni baro düzenlemesine karşı tüm avukatlara sokak çağrısında bulundu. İstanbul Barosu Başkanı, tüm avukatlara "sokağa çıkmaya mecbursunuz" dedi. Öte yandan CHP'li belediyeler, LGBTİ'lilerin sözde "onur haftası" adı altındaki etkinliklerini kutlama yarışına girdi. LGBTİ propagandası yaptılar ve tolumun hassas damarına bastılar. Bu iki kritik gündemi, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Hukukçu Avukat Yasin Şamlı ve Siyaset Bilimci Doç. Dr. Enes Bayraklı, A Haber canlı yayınında çarpıcı bir şekilde yorumladılar.

"CHP'DE TOPLUMUN DEĞERLERİ İLE CİDDİ BİR SAVAŞ VAR"



Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'de yapılan operasyona dikkat çeken Emin Pazarcı, LGBTİ'li rezaletine dikkat çekti ve "(Toplum) kirletilmek isteniyor. Toplumun değerleri ile ciddi bir savaş var. Maalesef CHP bu savaşlarda en önde yer alıyor. CHP işgal altındadır. Deniz Baykal dönemindeki zihniyetten bahsetmek şimdi mümkün değil." dedi.







"CHP 'OPERASON' PARTİSİ OLDU"



"Sözde Atatürkçüler"e yüklenen Pazarcı Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, "CHP bu tür operasyonlara çok açık hale geldi." mesajını verdi.



CHP'NİN "AYRILIKÇI" YÖNÜ



İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer'in "para ve bayrak isteği"ne vurgu yaptı Pazarcı ve "CHP garip bir tavır halinde. Yadırgamamak lazım" açıklamasını yaptı.



"HEDEFTE TÜRKİYE VAR"



Bu ahlaksızlığın nedenini ve Türkiye'de pompalanmasının nedenini Hukukçu Avukat Yasin Şamlı, "Türkiye yalnız Türkiye'den ibaret değildir. Türkiye aynı zamanda Orta Doğu ve Kafkasya'dır. Türkiye düşürülemeden bu coğrafyanın düşürülemeyeceğini biliyorlar" sözleri ile anlattı. Şamlı, "İnşAllah bu milletin örfünü ve inançlarını savunanların galip gelecek" ifadelerini kullandı.



"DURUM ÇOK KRİTİK! ÇOK CİDDİ BİR ŞEKİLDE ELE ALINMALI"



Siyaset Bilimci Doç. Dr. Enes Bayraklı ise, "(LGBTİ) Çok ciddi bir destek var ve Türkiye'de de yansımaları mevcut. Mesele basit bir mesele değil çok karmaşık. Çok ciddi bir şekilde ele alınmalı." dedi.