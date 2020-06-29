Başkan Erdoğan'dan LGBT sapkınlığıyla ilgili açıklama
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. LGBT sapkınlığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Erdoğan, "İnancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşana kadar mücadeleyi bırakmayacağız. Birileri yine sinsice milli ve manevi değerlerimize saldırıyor. İnsanlık tarihi boyunca hep lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek, genç dimağları zehirlemenin peşindeler. İnancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır.
''BU ÜLKEDE KÖK SALMA İHTİMALİ YOKTUR''
Halkın lanetlediği hiçbir yanlışın bu ülkede kök salma ihtimali yoktur. Türkiye milli ve manevi yapısını hedef alan saldırılara karşı da mücadele edecek güce de sahiptir.
Rabbimden milletimizi ve ülkemizi bu tür sapkınların yol açacağı beşeri felaketlerden korumasını niyaz ediyorum.
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