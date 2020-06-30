Oyuncu Arda Kural'dan LGBT lobisine sert tepki: Konu eşcinselliğe gelince…

Küresel çapta "özgürlük" adı altında meşrulaştırılmaya çalışılan sapkın ve ahlaksız bir akım olan LGBT hareketine, ünlü oyuncu Arda Kural'dan çok konuşulacak bir tepki geldi.

"EŞCİNSELLİĞE GELİNCE LUT KAVMİNE KADAR GİTMEYİ BİLİYORLAR"

Ünlü oyuncu Kural, mevzu bahis tesettür olunca 1400 yıl öncesine gitmekten söz edenlerin, konu eşcinselliğe gelince Lut Kavmine kadar gitmeyi bildiklerini belirtti.

Kural geçtiğimiz gün de "peçe" kullanan muhafazakâr kadınlara çirkin ifadelerle hakaret eden Hülya Avşar için "Para için soyunanların Allah için giyinenlere laf söylediği iğrenç bir çağda yaşıyoruz." cevabını vermişti.