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KPSS başvuru kılavuzu 2020 yayımlandı! KPSS lisans, ÖABT başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar?

başvuru işlemleri başladı. Kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS'nin lisan ve ÖABT oturumları için başvuru yapacak vatandaşlar, sınava dair detayları araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS başvuru kılavuzu ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 2020 KPSS başvuru kılavuzu ile lisans ÖABT başvuru nasıl yapılır? ?

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Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Son dakika... başvuru kılavuzu yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek 2020-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi oturumları ile Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu için başvurular başladı. Kamuya personel ataması yapabilmek için uygulanan KPSS sınavlarına hazırlanan adaylar başvuru detaylarını araştırıyor. Peki, 2020 KPSS başvuru kılavuzu ile lisans ÖABT başvuru nasıl yapılır? ? İşte merak edilenler...

KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.r internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvurularını tamamlayacaklar.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Lisans başvuru ücreti: Her bir oturum için 80,00 TL

2020 - Kamu Personel Seçme Sınavı (Alan Bilgisi): Her bir oturum için 55,00 TL

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