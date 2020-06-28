Son dakika: CHP’li belediyelerden büyük skandal! LGBT Hareketi’ne bu sözlerle destek verdiler

CHP 'li belediyeler; "lezbiyen", "gey", "biseksüel"lerle ilgili çalışmalar yapan eşcinsel sapkınlık projesi LGBT Hareketi'ne destek verdi.

ÇELEBİ: "BAYRAKLARI BAYRAK YAPAN VELEV Kİ İBNELERDİR.."

Kadıköy Belediyesi adına çıkan ve Kadıköy Belediye Başkanı avukat Şerdil Dara Odabaşı'nın sahibi olduğu Gazete Kadıköy'ün Yazı İşleri Müdürü Semra Çelebi skandal paylaşımda bulundu.





Semra Çelebi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve "Bayrakları bayrak yapan velev ki ibnelerdir! 2014 #onuryürüyüşümüzden #PrideMonth" ifadelerini kullandı.









CHP ÜSKÜDAR GENÇLİK KOLLARI; EŞCİNSEL SAPKINLIĞI ONUR HAFTASI OLARAK SUNDU

CHP Üsküdar Gençlik Kolları da; Twitter hesabından eşcinsel sapkınlık projesi LGBT'ye destek verdi ve "Onur haftası kutlu olsun! Gelecek güneşli, eşit günlerde, hep birlikte kutlamak dileğiyle!" ifadelerini kullandı.





CHP'Lİ KADIKÖY BELEDİYESİ; 2016 YILINDA SAPKINLIĞI ÖVEN AFİŞLER ASMIŞTI

CHP'li Kadıköy Belediyesi; 2016 yılında da eşcinsel sapkınlık projesine destek vermiş ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, "Lezbiyenim, biseksüelim, transım, interseksim: Okulda, işte mecliste her yerdeyim!" yazılı afişler ilçe sınırlarda bulunan billboardlarda yer almıştı.



(KENAN KIRAN / SABAH)



