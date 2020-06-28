28 Haziran 2020, Pazar
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Son dakika: CHP’li belediyelerden büyük skandal! LGBT Hareketi’ne bu sözlerle destek verdiler

’li belediyeler; "lezbiyen", "gey", "biseksüel"lerle ilgili çalışmalar yapan eşcinsel sapkınlık projesi Hareketi’ne destek verdi. Belediyesi adına çıkan ve Kadıköy Belediye Başkanı avukat ’nın sahibi olduğu Gazete Kadıköy’ün Yazı İşleri Müdürü , sitesi Twitter’daki şahsi hesabından skandal bir paylaşımda bulundu ve “Bayrakları bayrak yapan velev ki ibnelerdir! 2014 #onuryürüyüşümüzden #PrideMonth” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 28.06.2020 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020
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CHP’Lİ BELEDİYELERDEN BÜYÜK SKANDAL!
'li belediyeler; "lezbiyen", "gey", "biseksüel"lerle ilgili çalışmalar yapan eşcinsel sapkınlık projesi Hareketi'ne destek verdi.

ÇELEBİ: "BAYRAKLARI BAYRAK YAPAN VELEV Kİ İBNELERDİR.."

Belediyesi adına çıkan ve Kadıköy Belediye Başkanı avukat 'nın sahibi olduğu Gazete Kadıköy'ün Yazı İşleri Müdürü skandal paylaşımda bulundu.



Semra Çelebi, sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve "Bayrakları bayrak yapan velev ki ibnelerdir! 2014 #onuryürüyüşümüzden #PrideMonth" ifadelerini kullandı.



CHP ÜSKÜDAR GENÇLİK KOLLARI; EŞCİNSEL SAPKINLIĞI ONUR HAFTASI OLARAK SUNDU

CHP Üsküdar Gençlik Kolları da; Twitter hesabından eşcinsel sapkınlık projesi LGBT'ye destek verdi ve "Onur haftası kutlu olsun! Gelecek güneşli, eşit günlerde, hep birlikte kutlamak dileğiyle!" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ KADIKÖY BELEDİYESİ; 2016 YILINDA SAPKINLIĞI ÖVEN AFİŞLER ASMIŞTI

CHP'li ; 2016 yılında da eşcinsel sapkınlık projesine destek vermiş ve 8 Mart 'nde, "Lezbiyenim, biseksüelim, transım, interseksim: Okulda, işte mecliste her yerdeyim!" yazılı afişler ilçe sınırlarda bulunan billboardlarda yer almıştı.

(KENAN KIRAN / SABAH)


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