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Bunun adı rezalet! CHP’li Şişli ve Kadıköy Belediyesin LGBT Meclisi kurdu

’li Şişli ve bünyelerinde LGBT Meclisi ve Şişli LGBTİ Meclisi kuruldu. Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberine göre; İki Meclis, ’nda afişler hazırlayarak çocukların da eşcinsel olacabilecekleri algısı oluşturmaya çalıştı. Sosyal medyada yayılan bu afişlere eşcinselliği özendirdiği gerekçesiyle tepki yağdı.

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Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
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BUNUN ADI REZALET!

'de eşcinsellikle ilgili tartışmalar sürerken, eşcinselliği sapkınlık olmadığını savunan bazı kesimler eşcinselliği yayma eğilimi gösteriyor.

'li Şişli ve bünyelerinde LGBT Meclisi ve Şişli LGBTİ Meclisi kuruldu.

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Bu iki sözde meclis, Türkiye'de Ulusal Egemenlik ve 'nda "LGBT çocuklar da vardır" söylemini kullanarak bir algı oluşturmaya çalıştı. Sosyal medyadan tepki yapdı.

Bir kullanıcısı "Rezalet. Özgürlükle sapıklık arasında koca bir fark var. Bu LBGTİ oluşumu, cinsel tercih özgürlüğünü savunmuyor, uluslararası fonlarla organize suç eylemleri yapıyor" diye tepki gösterdi.


Ayrıca CHP'nin bu tutumu CHP'li Başkanı , tarafından da lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender sözcüklerinin baş harflerinden oluşan LGBT için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü'nün kurulması için teklif hazırlatmıştı. CHP'lilerin bu teklifine AK Parti ve üyeleri karşı çıkmış, meclisteki oylama sonrası bu teklif reddedilmişti.

DAMLA KAYA/SABAH

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