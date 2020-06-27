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DEAŞ’ın ‘Yabancı Terörist Savaşçıları’na operasyonda flaş gelişme! Sınır dışı edilecekler

’da daha önce saflarında bulundukları, örgüte maddi ve lojistik destek sağladıkları belirlenen Yabancı Terörist Savaşçılara yönelik operasyon düzenlenmiş, 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyon sonrası emniyete gönderilen şüphelilerle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberi...

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Giriş Tarihi: 27.06.2020 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020
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Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, daha önce saflarında bulundukları, örgüte maddi ve lojistik destek sağladıkları belirlenen Yabancı Terörist Savaşçılara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, çatışma bölgeleriyle irtibatlı şahısların tespit ve deşifresine yönelik iltisaklı kurumlarla yapılan koordineli çalışmalarda; haklarında geçmiş dönemde DEAŞ saflarında bulundukları, örgüte maddi/lojistik destek sağladıkları ve faaliyetlerini İstanbul'da devam ettirdiklerinin değerlendirildiği şeklinde bilgiler üzerine harekete geçilmişti.

Yabancı Terörist Savaşçılara (YTS) ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında 8 şahsa yönelik 7 ilçede (Sultangazi, Silivri, Bahçelievler, Fatih, Güngören, Şişli, ) tespit edilen 12 adrese Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde operasyon düzenlenmişti.

Yürütülen eş zamanlı operasyon kapsamında 9 yabancı uyruklu, 1 Türk vatandaşı yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 8 yabancı terörist savaşçı hakkında sınır dışı edilme işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi. 1 şüpheli şahıs yapılan işlemlerin ardından serbest bırakılırken 1 şahsın ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Sema ALİM DALGIÇ/SABAH

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