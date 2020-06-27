DEAŞ’ın ‘Yabancı Terörist Savaşçıları’na operasyonda flaş gelişme! Sınır dışı edilecekler
İstanbul’da daha önce DEAŞ saflarında bulundukları, örgüte maddi ve lojistik destek sağladıkları belirlenen Yabancı Terörist Savaşçılara yönelik operasyon düzenlenmiş, 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyon sonrası emniyete gönderilen şüphelilerle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberi...
İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, daha önce DEAŞ saflarında bulundukları, örgüte maddi ve lojistik destek sağladıkları belirlenen Yabancı Terörist Savaşçılara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşanmıştı.
Edinilen bilgiye göre, çatışma bölgeleriyle irtibatlı şahısların tespit ve deşifresine yönelik iltisaklı kurumlarla yapılan koordineli çalışmalarda; haklarında geçmiş dönemde DEAŞ saflarında bulundukları, örgüte maddi/lojistik destek sağladıkları ve faaliyetlerini İstanbul'da devam ettirdiklerinin değerlendirildiği şeklinde bilgiler üzerine harekete geçilmişti.
Yabancı Terörist Savaşçılara (YTS) ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında 8 şahsa yönelik 7 ilçede (Sultangazi, Silivri, Bahçelievler, Fatih, Güngören, Şişli, Esenyurt) tespit edilen 12 adrese Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde operasyon düzenlenmişti.
Yürütülen eş zamanlı operasyon kapsamında 9 yabancı uyruklu, 1 Türk vatandaşı yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 8 yabancı terörist savaşçı hakkında sınır dışı edilme işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi. 1 şüpheli şahıs yapılan işlemlerin ardından serbest bırakılırken 1 şahsın ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Sema ALİM DALGIÇ/SABAH
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Koronavirüs gölgesinde YKS heyecanı!
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bugün kaça kadar yasak var?
- Emniyetten uyuşturucuya geçit yok!
- Bakan Koca'dan YKS'ye girecek öğrencilere mesaj
- Adana’da pos tefeciliği operasyonu: 18 gözaltı
- YKS saat kaçta bitecek?
- YKS puan hesaplama nasıl yapılır?
- Almanların ırkçılığı son bulmuyor!
- AYM’den FETÖ’cülere ders gibi karar!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
- YKS baraj puanı 2020: YKS'de kaç net kaç puan getirir? YKS TYT puan hesaplama nasıl yapılır?
- ŞOK aktüel 27 Haziran kataloğu: Xiaomi Elektrikli Scooter dikkat çekiyor! İşte ŞOK hafta sonu indirimleri
- YKS sınavı başarı mesajları 2020: Üniversite adayları için başarı ve tebrik mesajları burada!
- Nihat Hatipoğlu'ndan üniversite sınavı duası! 2020 YKS sınavında başarılı olmak için okunacak dua hangisi?
- YKS saat kaçta bitecek? TYT oturumu kaç dakika? 2020 üniversite sınav süresi ne kadar?
- ŞOK'tan Xiaomi Elektrikli Scooter sürprizi! 27 Haziran kataloğu ile ŞOK hafta sonu kampanyaları dolu dolu!
- YKS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? 2020 YKS TYT AYT sınav giriş belgesi çıktı alma
- YKS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 YKS sınav süresi ne kadar? Üniversite sınavı oturumu kaç dakika?
- YKS'de kalem silgi verilecek mi? 2020 YKS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?
- Son dakika: ATA AÖF sınav soruları cevapları 2020! ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: Tütün satışı yasak mı? Sarma sigara yasaklandı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı!