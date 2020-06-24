24 Haziran 2020, Çarşamba
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Samsun'da özel harekat destekli DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

'da terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 12 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu.

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Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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SAMSUN'DA DEAŞ OPERASYONU: 12 GÖZALTI

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Müdürlüğü ekipleri, Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespitine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yaptıkları koordineli çalışmalarda açık kimlik ve adresleri tespit edilen uyruklu 13 kişiye yönelik İlkadım ilçesinde 9, Canik ilçesinde 1 ve Atakum ilçesinde ise 1 olmak üzere 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda Irak uyruklu B.A.A.A., H.D.S.A.M., S.A.F.F., A.A.F.F., F.A.I.I., N.S.A.A., W.J.K.A.L., Y.J.M.A., Y.M.G.G., A.K.A.Q., E.K.M.M., F.K.M.M. yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konulmuştur. Gözaltına alınan 12 kişi sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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