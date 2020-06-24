Samsun'da özel harekat destekli DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 12 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespitine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yaptıkları koordineli çalışmalarda açık kimlik ve adresleri tespit edilen Irak uyruklu 13 kişiye yönelik İlkadım ilçesinde 9, Canik ilçesinde 1 ve Atakum ilçesinde ise 1 olmak üzere 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda Irak uyruklu B.A.A.A., H.D.S.A.M., S.A.F.F., A.A.F.F., F.A.I.I., N.S.A.A., W.J.K.A.L., Y.J.M.A., Y.M.G.G., A.K.A.Q., E.K.M.M., F.K.M.M. yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konulmuştur. Gözaltına alınan 12 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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