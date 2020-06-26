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İstanbul’da tek tek yakalandılar! DEAŞ’ın ‘Yabancı Terörist Savaşçıları’na operasyon

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, ’da daha önce saflarında bulundukları, örgüte maddi ve lojistik destek sağladıkları belirlenen yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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İSTANBUL’DA TEK TEK YAKALANDILAR!

Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, daha önce saflarında bulundukları, örgüte maddi ve lojistik destek sağladıkları belirlenen yönelik yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, çatışma bölgeleriyle irtibatlı şahısların tespit ve deşifresine yönelik iltisaklı kurumlarla yapılan koordineli çalışmalarda; haklarında geçmiş dönemde DEAŞ saflarında bulundukları, örgüte maddi/lojistik destek sağladıkları ve faaliyetlerini İstanbul'da devam ettirdiklerinin değerlendirildiği şeklinde bilgiler üzerine harekete geçildi.

Yabancı Terörist Savaşçılara (YTS) ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında 8 şahsa yönelik 7 ilçede (Sultangazi, Silivri, Bahçelievler, Fatih, Güngören, Şişli, ) tespit edilen 12 adrese Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde operasyon düzenlendi.

Yürütüleneş zamanlı operasyon kapsamında 9 yabancı uyruklu, 1 Türk vatandaşı yakalanarak gözaltına alındı.

Sema Alim Dalgıç/SABAH

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