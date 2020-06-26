İstanbul’da tek tek yakalandılar! DEAŞ’ın ‘Yabancı Terörist Savaşçıları’na operasyon
Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, İstanbul’da daha önce DEAŞ saflarında bulundukları, örgüte maddi ve lojistik destek sağladıkları belirlenen Yabancı Terörist Savaşçılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, daha önce DEAŞ saflarında bulundukları, örgüte maddi ve lojistik destek sağladıkları belirlenen Yabancı Terörist Savaşçılara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, çatışma bölgeleriyle irtibatlı şahısların tespit ve deşifresine yönelik iltisaklı kurumlarla yapılan koordineli çalışmalarda; haklarında geçmiş dönemde DEAŞ saflarında bulundukları, örgüte maddi/lojistik destek sağladıkları ve faaliyetlerini İstanbul'da devam ettirdiklerinin değerlendirildiği şeklinde bilgiler üzerine harekete geçildi.
Yabancı Terörist Savaşçılara (YTS) ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında 8 şahsa yönelik 7 ilçede (Sultangazi, Silivri, Bahçelievler, Fatih, Güngören, Şişli, Esenyurt) tespit edilen 12 adrese Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde operasyon düzenlendi.
Yürütüleneş zamanlı operasyon kapsamında 9 yabancı uyruklu, 1 Türk vatandaşı yakalanarak gözaltına alındı.
Sema Alim Dalgıç/SABAH
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